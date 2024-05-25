«الرقابة الصحية»: تنظيم برنامج تدريبي لتطبيق تكنولوجيا المعلومات في القطاع الطبي

قال الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إن تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في مجال الصحة أصبحت توجها عالميا، لافتا إلى أن القطاع الصحي في مصر ارتكز على جمع البيانات ووضعها على نظم الحوسبة لرفع الكفاءة بالرعاية الصحية في الدولة.

استخدام تكنولوجيا المعلومات في التأمين الصحي من أبرز تحديات المنظومة

وأوضح طه، أن الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات في تطبيق التأمين الصحي الشامل يعد من أبرز تحديات المنظومة، فضلا عن إصدار GAHAR وهو دليل معايير اعتماد المستشفيات والحاصل على الاعتماد من منظمة الاسكوا الدولية، الذي يتضمن معايير خاصة بإدارة تكنولوجيا المعلومات، مشيراً إلى أهمية دور الملف الطبي الخاص بكل مريض، لتحسين عمليات التشخيص والعلاج في المنظومة الصحية.

برنامج تدريبي تحت شعار «بيانات صحيحة.. قرار سليم»

وفي هذا الإطار، نظمت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالتعاون مع الهيئة العامة التأمين الصحي، برنامجا تدريبيا على معايير إدارة تكنولوجيا المعلومات تحت شعار «بيانات صحيحة.. قرار سليم» للتعريف بمعايير الاعتماد الخاصة بإدارة المعلومات في المنشآت الصحية، وذلك بمشاركة 20 متدربا من مقدمي الخدمات الصحية بمركز أورام مدينة نصر ومستشفى العاصمة التابعين للهيئة العامة للتامين الصحي.

وشارك الحاضرون في ورشة عمل تم خلالها التدريب على كيفية وضع خطة تبادل البيانات والمعلومات، والتدريب على أنظمة التكويد الطبي وأهميتها في منظومة التأمين الصحي لكل من ممول الخدمة ومقدمها والمنتفعين بها.