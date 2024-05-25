ناقد رياضي: روح رياضية قبل مباراة الأهلي والترجي التونسي نأمل أن تستمر

قال الكابتن إسلام شكري، ناقد رياضي لقناة إكسترا نيوز، إنَّ الروح الرياضية تسود الأجواء قبل إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين النادي الأهلي ونادي الترجي التونسي اليوم، على استاد القاهرة الدولي، مشيرا إلى أن الاستقبال التونسي قوبل بنفس الاستقبال من الجانب المصري وهو أمر مبشر أن نرى نهائي فيه روح رياضية بين الجانبين.

وأضاف «شكري»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، والمُذاع على «إكسترا نيوز»: «المدرب كولر بذل جهدا كبيرا وعمل بشكل جيد خلال بطولة أفريقيا، وكان لديه هدف واضح وهو الوصول للنهائي والحصول على البطولة، وأعتقد أنه الآن قاب قوسين أو أدنى من هدفه وعمل نتيجة جيدة ومرضية بمنع دخول أهداف في شباك النادي الأهلي وكلنها في نفس الوقت نتيجة خادعة».

وأوضح المحلل الفني، أن الفريق التونسي ظهر خلال المباراة السابقة أنه راضٍ عن النتيجة، ما يوحي بأنه يتطلع إلى مباراة القاهرة اليوم «بخطف هدف» كاستكمال لخططه، وبالتالي: «لازم نخلي بالنا منه جدًا وخاصة 3 لاعبين سيسعون لخطف هدف في مقدمة التشكيل».