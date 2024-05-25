وزير التنمية المحلية يوجه بتأهيل كوادر المحليات لتوفير حياة كريمة

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن مركز التنمية المحلية بسقارة مستمر في تنفيذ الدورات التدريبية الخاصة بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

تحسين مستوى الخدمات التي يحصل عليها المواطن

وأشار الوزير، في بيان، اليوم السبت، إلى أهمية دورة المراكز التكنولوجية في رفع مهارات العاملين بها لتحقيق عدد من الأهداف المهمة وعلى رأسها توفير حياة كريمة للمواطن من خلال تحسين مستوى الخدمات التي يحصل عليها من المحليات، بالإضافة إلي تغيير النظرة السلبية عن المحليات، من خلال نظام موحد ومركزي ومميكن مرتبط بالإدارات المختلفة، ويتيح الإدارة اللامركزية لجميع مراكز الوحدات المحلية، عبر نظام «الشباك الواحد»، مؤكدًا أن تنفيذ الدورة تأتي بالتوافق مع توجه الدولة للتحول الرقمي وتبسيط الخدمات وتقليل زمن أدائها وميكنة أليه الحصول عليها.

تأهيل كوادر المحليات

وأضاف وزير التنمية المحلية إلى أن دورة «تحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية» ستتناول شرح كيفية إعداد تقارير لمتخذي القرار باستخدام المؤشرات، وشرح لكافه جوانب قانون المحال، وأهم النقاط القانونية في تطبيق المحلات العامة وفي الاشتراطات البنائية، مع التركيز على أهم الملاحظات التي يلزم مراعاتها عند التعامل مع التطبيق الإلكتروني الموحد، موجها بضرورة تأهيل كوادر المحليات لامتلاك المهارات الشخصية التي تساعدهم على قيادة النقلة النوعية في دور الإدارة المحلية في الجمهورية الجديدة على مستوى المراكز والقري، والتكامل نحو تحقيق هدف واحد في ظل سعي الحكومة المصرية لتوفير حياة كريمة وخدمات أفضل للمواطنين تعتمد على أسس علمية متطورة.

ولفت وزير التنمية المحلية، الي استمرار دورة «قواعد اللغة العربية واستخدامها في رفع كفاءة المخاطبات والتقارير من حيث الصياغة وسلامة اللغة»، التي يستفيد منها 28 متدربًا من العاملين بالمكاتب الفنية والتخطيط والمتابعة ومكاتب القيادات للأسبوع الثاني على التوالي.