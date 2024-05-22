«التنمية المحلية»: تنفيذ 212 ألف مشروع بـ28.4 مليار جنيه ضمن برنامج «مشروعك»

استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريرًا عن إنجازات المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، منذ انطلاقه وحتى نهاية شهر أبريل الماضي 2024.

212 ألف مشروع

وأوضح «آمنة»، في بيان، اليوم الأربعاء، أن مشروعك ساهم منذ انطلاقه وحتى أبريل الماضي في تنفيذ 212 ألف مشروع بقروض 28,4 مليار جنيه، وساهمت هذه المشروعات في توفير أكثر من 1,7 مليون فرصة عمل في جميع المحافظات، موضحًا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتميز بقدرتها على توظيف العمالة كما تعطي فرصة للتدريب أثناء العمل لرفع القدرات والمهارات، وبالإضافة إلى ذلك، تنخفض نسبة المخاطرة فيها بالمقارنة بالمشروعات الكبرى، وتساهم أيضًا في تحسين الإنتاجية وتوليد وزيادة الدخل.

اهتمام الرئيس بالمشروعات الصغيرة

وأكد وزير التنمية المحلية الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتوجيهاته المستمرة لكافة أجهزة الدولة بالتعاون والتنسيق لتذليل أي عقبات تواجه الشباب وتقديم مختلف الخدمات والتيسيرات الضرورية للنهوض به والمشاركة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، لافتًا إلى اهتمام الوزارة دائما بالمشروعات الصغيرة وتعظيم دور الشباب في تنفيذ تلك المشروعات باعتبارها الأكثر نشاطًا والأكثر عددًا من كل فئات المجتمع وقوة اقتصادية هائلة ولابد للمجتمع أن يستغلها في التنمية الشاملة لكافة المجالات المختلفة لضمان النجاح والتقدم وتحقيق الرخاء الاقتصادي.

تنفيذ حملات توعوية

ووجّه اللواء هشام آمنة، القائمين على برنامج «مشروعك» بتكثيف تنفيذ حملات توعوية عن المشروع خاصة في القرى للتعريف بأهمية العمل الحر والإنتاج، وتوفير آليات جاذبة للشباب ودراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبني وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، وتقديم التسهيلات للمتقدمين للحصول على القروض، وتوفير تدريب فني وإداري لهم، وقال وزير التنمية المحلية إنّ الفترة المقبلة ستشهد انطلاقة كبيرة «لمشروعك» للعمل على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع المحافظات.