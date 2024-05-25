خبير اقتصادي: التوقعات تشير لانخفاض كبير في التضخم بنهاية العام الجاري

قال الدكتور منجي بدر المفكر الاقتصادي، إن السياسة النقدية تؤتي نتائجها في السيطرة على التضخم في الاقتصادات المتقدمة في أوروبا وأمريكا، ولكن في حالة الاقتصاد المصري لابد من تكاتف السياسة المالية والنقدية معًا.

نسب التضخم الشهر الحالي تصل إلى 31%

وأضاف «بدر» خلال لقائه مع أحمد دياب ورشا مجدي ببرنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن نسب التضخم الشهر الحالي تصل إلى 31%، ووفقا للخبراء والباحثين فإنه متوقع الوصول لـ20% نسب التضخم بنهاية العام الجاري.

وتابع أن الحكومة المصرية منذ بدء عملية الإصلاح الاقتصادي في 2016، وضعت العديد من الأهداف في كافة المناحي داخليًا وخارجيا لتقديم أفضل خدمة للمواطن.

مصر قادرة على مجابهة كافة الظروف

وأوضح، أنه رغم التحديات الإقليمية التي تواجه المنطقة إلا أن مصر قادرة على مجابهة كافة الظروف، لتحقيق أهدافها الاقتصادية التي تسعى في تنفيذها.

التغيرات المناخية تؤثر على قطاع الزراعة والصناعة

وأكمل: التغيرات المناخية تؤثر على قطاع الزراعة والصناعة، مثل باقي دول العالم، وهو الأمر الذي يؤثر أيضًا على الاقتصاد.