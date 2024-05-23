وزيرة البيئة: مصر تحتاج 264 مليار دولار سنويا للتكيف مع التغيرات المناخية

كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن مصر في حاجة إلى 264 مليار دولار سنويا للتكيف مع آثار التغيرات المناخية في القطاعات المختلفة بخطة 2030، منها 196 مليار دولار مشروعات تخص مشروعات الطاقة، و50 مليار دولار لقطاع الزراعة والمياه، وتقوم مصر بحشد التمويل من خلال شركاء التنمية، كما يدعم الاستثمار مع القطاع الخاص على أن توفر الدولة البنية التحتية، مؤكدة أن التحديات المالية موجودة بكافة الدول النامية، كذلك هناك تحديات خاصة بنقل التكنولوجيا.

التغيرات المناخية تحدي عالمي

وأشارت خلال مشاركتها في صالون النيل الذى تنظمه جامعة النيل الأهلية في الشيخ زايد، إلى توقيع عقد لأكبر خط لإنتاج السماد والوقود البديل بالتعاون مع الإنتاج الحربي والتنمية المحلية، موضحة أن قضية تغير المناخ تحدي عالمي فما يشهده العالم خلال السنوات الأخيرة من آثار دامية لم تفرق بين دول نامية ودول متقدمة، لذا فالمسؤولية جماعية لكافة أصحاب المصلحة وأطياف المجتمع المختلفة.

التغلب على آثار التغيرات الممناخية بالقوة البشرية الواعية والمدربة

وأكدت وزيرة البيئة على أنه للتغلب على تلك الآثار، نحتاج أن نكون سباقين بالعلم والابتكارات وقوة بشرية قادرة وواعية لمواجهة هذا التحدي، لافتة إلى أنه من أهم القوى التي تنعم بها مصر هي شبابها، وخاصة التعليم قبل الجامعى واستكماله بالتعليم الجامعى، فالاستثمار في البشر والشباب فى المجالات المختلفة هي التى ستؤهلة وتزوده بالمعرفة، ويكون لديه أدوات البحث العلمي لمواجهة آثار تغير المناخ، فهذا هو الهدف الذي يمكن أن نعمل عليه جميعا خلال القترة المقبلة.