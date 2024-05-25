مسؤولو «الإسكان» يتابعون تنفيذ مشروعات المرافق بالعبور الجديدة

تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، مدينة العبور الجديدة لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات المرافق والإسكان، يرافقه الدكتور أحمد إسماعيل، رئيس جهاز المدينة، ومسؤولو الجهاز والمشروعات، وذلك في ضوء المتابعة الدورية للوقوف على حالة المشروعات التنموية بالمدن الجديدة.

الوقوف على مستوى أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية

واستهل المهندس كمال بهجات، الجولة بتفقد الحي الـ16، الذي يضم 433 عمارة بها 10392 وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، للوقوف على مستوى أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، وأعمال الطرق، وما تم تنفيذه من أعمال طبقة الفرمة، وطبقة الأسفلت بالطرق المحيطة بالعمارات، وأماكن انتظار السيارات، وأيضاً أعمال الزراعة وتنسيق الموقع.

كما شملت الجولة المرور على الحي الـ14 الذي يضم 806 عمارات بإجمالي 19344 وحدة سكنية بالمبادرة، والمرحلة الثالثة بمنطقة 2600 فدان.

ووجه مساعد نائب رئيس الهيئة بضرورة التنبيه على الشركات المنفذة للمشروعات بزيادة معدلات الإنجاز، والالتزام بكافة الاشتراطات والمواصفات الفنية، وكذا مراعاة معايير الجودة والصحة والسلامة المهنية، مع تكثيف العمالة لسرعة الانتهاء من الأعمال في موعدها.

إنجاز الأعمال والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد

وفي نهاية الجولة، تفقد نائب رئيس الهيئة، أعمال المرافق بمنطقة الأمل، ومنها أعمال الطرق والمرافق لتسليم قطع الأراضي للعملاء الذين تم توفيق أوضاعهم، مؤكداً أهمية سرعة إنجاز الأعمال والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد.