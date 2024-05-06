«العمل»: إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية

قال حسن شحاتة وزير العمل، إن القيادة السياسية حريصة على تواجد بيئة عمل لائقة وآمنة للعمال في القطاع الخاص، تحقق الاستفادة والصالح العام لطرفي العملية الانتاجية سوء العامل أو صاحب العمل.

نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية

وأضاف شحاتة في بيان صحفي، اليوم، أن توجيهات الرئيس في عيد العمال كانت واضحة، ونسارع الزمن لتنفيذها، من خلال إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للعمل على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وضمان تحقيق اشتراطاتها وتأمين بيئة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال لضمان حماية كافة المواطنين عمالا وأصحاب عمل وجمهور، وإعداد حملات توعوية لأصحاب العمل حول الالتزام بالسلامة والصحة المهنية.

وتابع الوزير أن الوزارة سوف تكثف من جهودها خلال الفترة المقبلة لكي تستكمل دروها المحوري في هذا الشأن، وبحسب معلومات الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنيتين بوزارة العمل، تختص وزارة العمل بوضع السياسات العامة والخطط والبرامج التي تكفل حماية العمال من مخاطر العمل وحوادثه والأمراض المهنية، وكذلك الحفاظ على مقومات الإنتاج الرئيسية من مبان وعدد وآلات ومواد وخامات ومنتجات، في إطار «الإستراتيجية المصرية للسلامة والصحة المهنية»، والتي تستهدف تقليص عدد الأشخاص الذين يصابون أو يلقون حتفهم في العمل، وخفض معدلات الإصابة في مكان العمل.

تطبيق معايير منظمة العمل الدولية

وأشار إلى أنه في ضوء تطبيق معايير العمل الدولية التي صدقت على تطبيقها الدولة المصرية لحماية العمال في أماكن العمل، وكذلك نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في كافة المنشآت والمصانع، للوصول إلى مناخ آمن وبيئة عمل صحية، لافتا إلى قيام الوزارة ومديرياتها في مجال السلامة والصحة المهنية خلال العشر سنوات السابقة من 2014 وحتى 2024، بالتفتيش الدوري على 70 ألفا و83 منشأة، يعمل بها 2 مليون و766 ألفا و9 عمال وعاملة، فضلا عن إطلاق 62 فعالية ضمن مبادرة «سلامتك تهمنا» لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في محافظات الجمهورية، بعدد لقاءات بلغت 62 لقاء شارك فيها 1063 منشأة، بإجمالي 6092 عاملا، و1832 ندوة توعية بالسلامة والصحة المهنية، خلال نفس الفترة، استفاد منها 31 ألفا و70 عاملا، وجرى منح 6312 ترخيصا لمنشآت بعد استيفاء الشروط الواجب توافرها وتأمين المنشآت.