«الإسكان» تبحث التعاون مع شركات إيطالية لتنفيذ مشروعات المياه والصرف

اجتمع الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، مع إحدى شركات القطاع الخاص الإيطالية المتخصصة في تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة وادارة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بهدف تبادل الخبرات وتشجيع الشركة على التواجد في مصر والمشاركة في تنفيذ خطط واستراتيجيات القطاع.

وأكد إسماعيل أنّ التعاون المثمر بين قطاعات الدولة والمعنية بملف المياه كان له كبير الأثر في نجاح القطاع وتحقيق طفرة كبيرة جدا في إنشاء الأصول التي يتم الاعتماد عليها حاليا لتقديم الخدمات بالجودة المطلوبة.

واستعرض نائب الوزير الهيكل التنظيمي لقطاع المرافق والجهات التابعة لها والمسؤولة عن تنظيم الخدمات وحماية المستهلك وإنشاء الأصول ومقدمي الخدمات، مشيرا إلى الجهود الحالية في مختلف مجالات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري العمل بها، وأدت إلى زيادة نسب تغطية الخدمات على مستوى الجمهورية وتحسين تقديم الخدمات.

كما استعرض موقف تحلية المياه متضمنة المحطات القائمة والجاري تنفيذها والخطة الاستراتيجية حتى عام 2050، حيث أعرب ممثلو الشركة الإيطالية عن اهتمامهم بالتعاون مع قطاع المرافق بالوزارة ومشاركتهم لتنفيذ خطط القطاع الاستراتيجية، واستعرضوا سابقة خبرة الشركة في مجال متابعة وتقليل فواقد مياه الشرب وإنشاء محطات المعالجة الثلاثية وتنفيذ مشروعات اعادة استخدام المياه المعالجة وتعظيم الإستفادة من الحمأة الناتجة منها.

وأشار إسماعيل إلى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تستهدف خدمة نحو 58 مليون مواطن في الريف المصري على مستوى الجمهورية، موضحا حجم التعاون مع 16 شريك تنمية على مستوى العالم في تنفيذ العديد من البرامج التنموية.

وناقش إسماعيل مع ممثلي الشركة فرص التواجد في مصر، مشيرا إلى أنّ الفرص الحالية للتعاون بين الوزارة وشركات القطاع الخاص غير مسبوقة، وذلك نظرا لما تتخذه الدولة من خطوات ملموسة لتشجيع القطاع الخاص من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة وما تضمنته من خطط تخارج الدولة وإفساح المجال للقطاع الخاص.