«الإسكان»: طرح وحدات سكنية جديدة في 5 مدن بأنظمة سداد مختلفة

أكدت مصادر في الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أن الهيئة بقيادة اللواء مهندس وليد البارودي، بصدد الإعلان عن طرح وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري بفائدة 3%، في عدة مدن جديدة بداية من منتصف يونيو 2024، مشيرة إلى أن الطرح الجديد يضم وحدات سكنية في العاشر من رمضان والقاهرة الجديدة و6 أكتوبر وبدر والسويس الجديدة.

طرح وحدات سكنية جديدة

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أن الهيئة ستطرح كراسات التقديم على الوحدات السكنية الجديدة يوم 10 يونيو المقبل، والوحدات السكنية الجاري طرحها للحجز ستكون بنظام القرعة، على أن يكون نظام السداد بالتقسيط على 3 أو 5 أو 7 سنوات، أو بنظام التمويل العقاري بمدة تصل إلى 30 سنة، حسب رغبة المستفيد.

وكشفت المصادر أن مقدم وحدات الإسكان الجديدة، التابعة للهيئة، سيكون بين 40% إلى 50% من قيمة الوحدة السكنية، وجميع الوحدات السكنية الجاري طرحها للمواطنين ستكون «نصف تشطيب».

تسهيلات في السداد حتى 30 عاما

وكان «البارودي» أكد أنه من حق المواطنين التقدم للحصول على الوحدات السكنية دون أي قيود أو شروط مسبقة، حتى حال حصوله على وحدات سكنية مدعمة من الدولة من قبل، مشيرا إلى أن الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع بنك الإسكان والتعمير لتمويل الفائزين بالوحدات السكنية بمدينة العاشر من رمضان، بفائدة تصل لـ3 %، وتسهيلات في السداد حتى 30 عامًا للتيسير على المواطنين.