«نقابة الصناعات الغذائية» تكشف أبرز محاور استراتيجية زيادة الصادرات المصرية

أعلن النائب خالد عيش رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، أهم محاور الاستراتيجية الخاصة بزيادة الصادرات المُعلنة سابقًا، محددًا أربعة محاور مهمة، وهي استمرار عمليات التثقيف النقابي العمالي والتدريب على القوانين ذات الصلة بالعمال ومنها قوانين «العمل والتأمينات» بما يخلق بيئة مناسبة للموظفين تراعي مصالحهم وتحقق أقصى استفادة ممكنة في ضوء القوانين المطروحة، ويأتي في المقدمة، إخضاع العاملين لمظلة التأمينات ومراعاة حقوقهم رعاية كاملة.

والمحور الثاني يهتم بمنح كل سلعة «باركود»، وأنّ تكون لدينا لجان فنية خاصة بالمستثمرين والاستعانة بفرق تسريقية ذات كفاءة مهنية عالية، لدراسة الأسواق الراغبة في فتح مناطق تصديرية بها، والتأكد من مطابقة المنتج المصري لكل المعايير العالمية المطلوبة في الأسواق الأوروبية، والالتزام بكل الخطوات المطلوبة حتى تكون الإجراءات مطابقة لشهادات «الأيزو» الإصدار الحديث منها، وهو ما يدفعنا لتفعيل إجراءات السلامة والصحة المهنية المطلوبة داخل المنشآت.

استراتيجية زيادة الصادرات

وأضاف ممثل عمال مصر في مجلس الشيوخ، أن المحور الثالث في الاستراتيجية الخاصة بزيادة الصادرات يتعلق بأدوات التعبئة وخطوط الإنتاج ومطابقة المصنع لكل المواصفات الفنية التي ينتج عنها سلعة مطابقة للمواصفات لتكون قادرة على المنافسة، بينما يشمل المحور الرابع الاعتماد على الاستعانة بالمصدرين من القطاع الخاص والاستفادة منهم في عملية التصدير والتعرف على معوقات الأسواق الخارجية وآليات إزالة تلك المعوقات بحيث يتم تصدير الفائض للدول.

وأشار رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية إلى أنّ الدول العربية تصدرت قائمة الدول المستوردة للأغذية المُصَنعة المصرية خلال عام 2023 بقيمة 2.7 مليار دولار بما يعادل 54% من إجمالي الصادرات الغذائية، خاصة السودان الذي جاء في المرتبة الأولى من المستوردين، وذلك بعد تضرر خطوط الإنتاج وتوقفها نتيجة الأحداث الداخلية بالأراضي السودانية، فضلا عن فلسطين، والأردن، اليمن، والعراق.

قطاع الصناعات الغذائية

ولفت إلى إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بأن الصناعات الغذائية من القطاعات المهمة جداً التي لديها فرص للنمو، مؤكداً أنّ الحكومة مستعدة لتقديم أي دعم ممكن لهذا القطاع، من أجل تحقيق مستهدفات الدولة المصرية ذات الصلة بتعظيم الصادرات، وذلك خلال اجتماع ضم مسؤولين وممثلين عن قطاع الصناعات الغذائية، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق هدف الـ100 مليار دولار صادرات.