جورج وسوف يتعاون مع صناع أغنية «صاحي الليل» بأغنيتين جديدتين

انتهى سلطان الطرب، جورج وسوف، من تسجيل أغنيتين جديدتين، يتعاون فيهما مع صناع أغنية يابختك يا اللي صاحي الليل، التي حققت نجاحا كبيرا، وحصد الفيديو كليب الخاص بها أكثر من 60 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

تفاصيل أغاني جورج وسوف الجديدة

ويتعاون جورج وسوف في الأغنيتين مع المؤلف ملاك عادل، والملحن محمد يحيي، وتوزيع زيزو فاروق وباسم رزق، ومن المقرر أن يطرح جورج وسوف، الأغاني الجديدة، خلال الأيام القليلة المقبلة، ليستكمل نجاحاته الأخيرة.

جورج وسوف: وجود حفلاتي في العديد من الدول العربية يشعرني بالفخر

وأعرب جورج وسوف، عن سعادته البالغة في تصريحات لـ«الوطن»، بسبب انتشار حفلاته في العديد من دول الوطن العربي، « إن حب الجمهور يضعني دائما في مسئولية كبيرة، لأنهم يطلبون مني المزيد من الأعمال الفنية، وكذلك الحفلات»، لافتا إلى أنه سعيد بوجود حفلاته في جميع الدول العربية والأوروبية، لأن وجوده الدائم في الطائرة للسفر من بلد إلى بلد يجعله فخورا بذلك.