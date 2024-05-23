اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. مصر تجدد مفاوضات وقف الحرب وتبادل المحتجزين
كتب:
أحمد العانوسي
07:12 م | الخميس 23 مايو 2024
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدًا
تقرأ في عدد «الوطن» غدا الجمعة، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- مصر تجدد مفاوضات وقف الحرب وتبادل المحتجزين
- وفود إسرائيلية بالقاهرة لبحث الاتفاق.. والمحكمة الجنائية تنظر توقيف «نتنياهو وجالانت»
- «التجارة الإلكترونية» لـ«الصادرات المصرية»
- «مدبولى» يوجّه بسرعة الانتهاء من تطوير «التجلى الأعظم».. و«المتحدة» تروج للمشروع
- رئيس الوزراء يتابع موقف القطاع الصحى فى «حياة كريمة» واستعدادات «التأمين الصحى الشامل»
- وزير الدفاع يشهد مشروعاً تكتيكياً بالذخيرة الحية فى الجيش الثانى الميدانى
- وزير المالية: نعمل لتوسيع الحيز المالى واستعادة التعافى الاقتصادى
- امتحانات «الثانوية» بنفس مواصفات العام الماضى ولا يوجد وقت إضافى
الصفحة الثانية
- وزير الدفاع يشهد مشروعاً تكتيكياً بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثانى
- الجيش الثانى الميدانى والتشكيلات التعبوية للقوات المسلحة دعامة رئيسية لحماية أركان الأمن القومى على كافة الاتجاهات
- قائد الجيش الثانى: القيادة العامة للقوات المسلحة تدعم كافة التشكيلات لتنفيذ مهامهم بكفاءة واقتدار
- الموجة الحارة تضرب المحافظات.. وأهالى السواحل يهربون للشواطئ
- «الرعاية الصحية»: اجتياز مستشفيى طابا وسانت كاترين معايير الاعتماد
- تحذيرات للمواطنين من التعرض لأشعة الشمس.. والحرارة تنخفض 4 درجات غداً السبت
- توقيع عقد لإدارة وتشغيل مصنع تدوير المخلفات بالمحلة الكبرى
- مباحثات لتعزيز التعاون بين مصر والسنغال فى مجال المياه
- وزير الإنتاج الحربى: حريصون على زيادة المكون المحلى بالصناعات الإلكترونية
الصفحة الثالثة
- مصر تقود محادثات لتجديد مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين
- حكومة الحرب تدعم مقترحاً لإطلاق سراحهم.. ووفود إسرائيلية تزور القاهرة أسبوعياً لبحث الاتفاقية وإعادة تفعيل معبر رفح من الجانب الفلسطينى
- العالم يترقب صدور قرار «العدل الدولية» لوقف إطلاق النار فى قطاع «غزة» اليوم
- «الجنائية» تنظر توقيف «نتنياهو وجالانت».. و«المصرى للدراسات»: إصدار أوامر اعتقال محل نقاش مكثف فى أعقاب هجمات الفصائل على إسرائيل
- «رحمى»: تعاون مع «جايكا» لتطوير المشروعات الصناعية
- «التخطيط» تبحث تطورات مبادرة المشروعات الخضراء الذكية
- «السعيد»: خريطة تفاعلية على مستوى المحافظات لربط المشروعات بجهات التمويل وجذب الاستثمارات
- تعاون «مصرى - تونسى» فى التمويل الإنمائى ودعم خطط التنمية
- تحسين قدرة مشروعات البلاستيك بالإسكندرية والتصنيع الغذائى بالمنيا
- «المشاط»: تعزيز مشروعات برنامج «نُوَفّى» وإتاحة آليات دعم القطاع الخاص عبر منصة «حافز»
الصفحة الرابعة
- «التجارة الإلكترونية» سوق مفتوحة لـ«الصادرات المصرية»
- بنية تحتية رقمية متطورة.. وشبكات اتصالات سريعة.. وقدرة على الوصول إلى الأسواق العالمية
- الحكومة: حجمها فى مصر 121 مليار جنيه
- 590 مليون دولار استثمارات «جوميا» فى مصر والمنطقة.. وحجم أعمال «نون» يتخطى المليار دولار فى القاهرة والرياض.. والتسوق الرقمى يعزز القدرة على البحث عن صفقات أفضل
- خبير: 72% من المستهلكين المصريين يتسوقون عبر الإنترنت بفضل التوسع فى استخدام الإنترنت
- رئيس «الاقتصاد الرقمى بالغرفة التجارية»: التسوق الرقمى شهد نمواً كبيراً فى السنوات الـ5 الماضية
الصفحة الخامسة
- «المالية»: رقمنة الأنظمة الضريبية توفر قاعدة بيانات عن حجم التعاملات
- «الوزارة»: نعمل على وقف «الهدر الضريبى» لتحقيق العدالة وتحصيل حق الدولة.. ونسبة نمو الإيرادات الضريبية تتعدى 38% منذ بداية العام الحالى
- «الجمارك»: نعمل على تطبيق أفضل الممارسات الدولية وجائحة «كورونا» أسهمت فى رواج هذا النوع من التجارة
- «اقتصاديون»: مواقع التسويق تعمل على مدار الساعة ويمكنها مضاعفة الإيرادات من خلال زيادة نسب المبيعات
- د. عصام الجوهرى يكتب: مستقبل التجارة الإلكترونية فى مصر
- خبير فى التجارة الإلكترونية: هذه الصناعة تدعم المنتج المصرى وتعزز الاقتصاد المحلى والإقليمى
الصفحة السادسة
- لينا مظلوم تكتب: «CNN» حين يكون الصمت أفضل من الثرثرة
- عصام زكريا يكتب: السينما المصرية.. شمس لا تغيب (2)
- أميرة خواسك: طائرة الرئيس الإيرانى وعلامات استفهام
- عماد فؤاد: وماذا عن جريمة أمريكا؟ (2)
- إمام أحمد: «سى إن إن».. أخطاء مهنية أم شىء آخر؟
- مصطفى كفافى: تاريخ بلاد كنعان وجغرافية جمال حمدان
- أحمد رفعت يكتب: قمة ثقافية فى القاهرة!
الصفحة السابعة
- تعليمات صارمة.. الأهلى يختتم تدريباته استعداداً لنهائى أبطال أفريقيا و«كولر» يجهز أسلحة اقتناص اللقب.. والترجى يفرض السرية
- كل الأرقام ضاعت.. ليفركوزن يفشل فى ملاحقة الأهلى فى سلسلة اللاهزيمة عالمياً
- زلزال أبيض.. رمضان صبحى ومحمد شريف فى الصورة داخل الزمالك.. و«لبيب» يطالب بغلق ملف «عاشور»
- سهرة بدورى Nile.. سيراميكا ضيفاً على إنبى وفاركو يصطدم بسموحة فى افتتاح الجولة 25
الصفحة الثامنة