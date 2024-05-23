اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. مصر تجدد مفاوضات وقف الحرب وتبادل المحتجزين

تقرأ في عدد «الوطن» غدا الجمعة، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- مصر تجدد مفاوضات وقف الحرب وتبادل المحتجزين

- وفود إسرائيلية بالقاهرة لبحث الاتفاق.. والمحكمة الجنائية تنظر توقيف «نتنياهو وجالانت»

- «التجارة الإلكترونية» لـ«الصادرات المصرية»

- «مدبولى» يوجّه بسرعة الانتهاء من تطوير «التجلى الأعظم».. و«المتحدة» تروج للمشروع

- رئيس الوزراء يتابع موقف القطاع الصحى فى «حياة كريمة» واستعدادات «التأمين الصحى الشامل»

- وزير الدفاع يشهد مشروعاً تكتيكياً بالذخيرة الحية فى الجيش الثانى الميدانى

- وزير المالية: نعمل لتوسيع الحيز المالى واستعادة التعافى الاقتصادى

- امتحانات «الثانوية» بنفس مواصفات العام الماضى ولا يوجد وقت إضافى

الصفحة الثانية

- وزير الدفاع يشهد مشروعاً تكتيكياً بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثانى

- الجيش الثانى الميدانى والتشكيلات التعبوية للقوات المسلحة دعامة رئيسية لحماية أركان الأمن القومى على كافة الاتجاهات

- قائد الجيش الثانى: القيادة العامة للقوات المسلحة تدعم كافة التشكيلات لتنفيذ مهامهم بكفاءة واقتدار

- الموجة الحارة تضرب المحافظات.. وأهالى السواحل يهربون للشواطئ

- «الرعاية الصحية»: اجتياز مستشفيى طابا وسانت كاترين معايير الاعتماد

- تحذيرات للمواطنين من التعرض لأشعة الشمس.. والحرارة تنخفض 4 درجات غداً السبت

- توقيع عقد لإدارة وتشغيل مصنع تدوير المخلفات بالمحلة الكبرى

- مباحثات لتعزيز التعاون بين مصر والسنغال فى مجال المياه

- وزير الإنتاج الحربى: حريصون على زيادة المكون المحلى بالصناعات الإلكترونية

الصفحة الثالثة

- مصر تقود محادثات لتجديد مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين

- حكومة الحرب تدعم مقترحاً لإطلاق سراحهم.. ووفود إسرائيلية تزور القاهرة أسبوعياً لبحث الاتفاقية وإعادة تفعيل معبر رفح من الجانب الفلسطينى

- العالم يترقب صدور قرار «العدل الدولية» لوقف إطلاق النار فى قطاع «غزة» اليوم

- «الجنائية» تنظر توقيف «نتنياهو وجالانت».. و«المصرى للدراسات»: إصدار أوامر اعتقال محل نقاش مكثف فى أعقاب هجمات الفصائل على إسرائيل

- «رحمى»: تعاون مع «جايكا» لتطوير المشروعات الصناعية

- «التخطيط» تبحث تطورات مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

- «السعيد»: خريطة تفاعلية على مستوى المحافظات لربط المشروعات بجهات التمويل وجذب الاستثمارات

- تعاون «مصرى - تونسى» فى التمويل الإنمائى ودعم خطط التنمية

- تحسين قدرة مشروعات البلاستيك بالإسكندرية والتصنيع الغذائى بالمنيا

- «المشاط»: تعزيز مشروعات برنامج «نُوَفّى» وإتاحة آليات دعم القطاع الخاص عبر منصة «حافز»

الصفحة الرابعة

- «التجارة الإلكترونية» سوق مفتوحة لـ«الصادرات المصرية»

- بنية تحتية رقمية متطورة.. وشبكات اتصالات سريعة.. وقدرة على الوصول إلى الأسواق العالمية

- الحكومة: حجمها فى مصر 121 مليار جنيه

- 590 مليون دولار استثمارات «جوميا» فى مصر والمنطقة.. وحجم أعمال «نون» يتخطى المليار دولار فى القاهرة والرياض.. والتسوق الرقمى يعزز القدرة على البحث عن صفقات أفضل

- خبير: 72% من المستهلكين المصريين يتسوقون عبر الإنترنت بفضل التوسع فى استخدام الإنترنت

- رئيس «الاقتصاد الرقمى بالغرفة التجارية»: التسوق الرقمى شهد نمواً كبيراً فى السنوات الـ5 الماضية

الصفحة الخامسة

- «المالية»: رقمنة الأنظمة الضريبية توفر قاعدة بيانات عن حجم التعاملات

- «الوزارة»: نعمل على وقف «الهدر الضريبى» لتحقيق العدالة وتحصيل حق الدولة.. ونسبة نمو الإيرادات الضريبية تتعدى 38% منذ بداية العام الحالى

- «الجمارك»: نعمل على تطبيق أفضل الممارسات الدولية وجائحة «كورونا» أسهمت فى رواج هذا النوع من التجارة

- «اقتصاديون»: مواقع التسويق تعمل على مدار الساعة ويمكنها مضاعفة الإيرادات من خلال زيادة نسب المبيعات

- د. عصام الجوهرى يكتب: مستقبل التجارة الإلكترونية فى مصر

- خبير فى التجارة الإلكترونية: هذه الصناعة تدعم المنتج المصرى وتعزز الاقتصاد المحلى والإقليمى

الصفحة السادسة

- لينا مظلوم تكتب: «CNN» حين يكون الصمت أفضل من الثرثرة

- عصام زكريا يكتب: السينما المصرية.. شمس لا تغيب (2)

- أميرة خواسك: طائرة الرئيس الإيرانى وعلامات استفهام

- عماد فؤاد: وماذا عن جريمة أمريكا؟ (2)

- إمام أحمد: «سى إن إن».. أخطاء مهنية أم شىء آخر؟

- مصطفى كفافى: تاريخ بلاد كنعان وجغرافية جمال حمدان

- أحمد رفعت يكتب: قمة ثقافية فى القاهرة!

الصفحة السابعة

- تعليمات صارمة.. الأهلى يختتم تدريباته استعداداً لنهائى أبطال أفريقيا و«كولر» يجهز أسلحة اقتناص اللقب.. والترجى يفرض السرية

- كل الأرقام ضاعت.. ليفركوزن يفشل فى ملاحقة الأهلى فى سلسلة اللاهزيمة عالمياً

- زلزال أبيض.. رمضان صبحى ومحمد شريف فى الصورة داخل الزمالك.. و«لبيب» يطالب بغلق ملف «عاشور»

- سهرة بدورى Nile.. سيراميكا ضيفاً على إنبى وفاركو يصطدم بسموحة فى افتتاح الجولة 25

الصفحة الثامنة