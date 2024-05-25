مواعيد القطارات الـVIP الإضافية بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2024

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مواعيد قطارات الـVIP الإضافية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، موضحة أنه جرى الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة بالعيد بالتنسيق الكامل مع جميع المحطات على مستوى الجمهورية لتقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب.

تُقدّم «الوطن» في التقرير التالي، مواعيد قطارات الـVIP، وفق ما أعلنته السكة الحديد، وهي كالآتي:

قطار رقم 1946 VIP «القاهرة – أسوان»

- يتحرك من محطة القاهرة الساعة 17:00.

- يصل إلى محطة أسوان الساعة 5:15 دقيقة.

- يمر بمحطات الجيزة وبني سويف والمنيا وأسيوط.

- يمر أيضًا بمحطات سوهاج وجرجا ونجع حمادي وقنا والأقصر وإدفو وكوم إمبو.

قطار رقم 1940 VIP «القاهرة – أسوان»

- يتحرك من محطة القاهرة الساعة 21:50 دقيقة.

- يصل إلى محطة أسوان الساعة 10:30 دقيقة.

- يمر بمحطات الجيزة وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وإسنا وإدفو.

- يمر بمحطات كوم إمبو ودراو.

قطار رقم 1941 VIP «أسوان – القاهرة»

- يتحرك من محطة أسوان الساعة 22:30 دقيقة.

- يصل إلى محطة القاهرة الساعة 11:15 دقيقة.

- يمر بمحطات دراو وكوم إمبو وإدوف وإسنا والأقصر وقنا.

- يمر بمحطات نجع حمادي وسوهاج وأسيوط والمنيا والجيزة.

قطار رقم 1947 VIP «أسوان – القاهرة»

- يتحرك من محطة أسوان الساعة 00:50 دقيقة.

- يصل إلى محطة القاهرة الساعة 15:00.

- يمر بمحطات كوم إمبو وكلابشة وإدفو وإسنا والأقصر وقنا.

- يمر بمحطات نجع حمادي وجرجا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف والجيزة.