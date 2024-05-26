هل ينتفع صاحب المعاش بالتأمين الصحي؟.. «التأمينات» توضح

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، شرطا يجب على الشخص المؤمن عليه، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، تنفيذه، للتمكن من الانتفاع بالخدمات الخاصة في التأمين الصحي، بعد بلوغ سن الشيخوخة، وهو السن القانوني للخروج على المعاش.

إمكانية انتفاع الشخص المؤمن عليه بخدمات التأمين الصحي

من جهته، قال وائل أبو شوشة، المحامي، إن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، وضع إمكانية انتفاع الشخص المؤمن عليه بالخدمات الخاصة بالتأمين الصحي.

وأضاف «شوشة» خلال حديثه لـ«الوطن»، أن صاحب المعاش يمكن أن يستفيد من خدمات التأمين الصحي، لكن بشرط إبداء رغبته في الانتفاع بتأمين المرض، وذلك في تاريخ تقديم طلب الصرف.

وأشار المحامي، إلى أنه يجري خصم نسبة 1% من قيمة المعاش لصالح التأمين الصحي، حتى ينتفع المؤمن عليه من خدماته، لافتا إلى أن زوجة المؤمن عليه المستفيدة من المعاش، يمكن أيضا أن تنتفع من الخدمات التي يقدمها التأمين لكن بنسبة 2%.