هل يحق لطالب الطب في فترة الامتياز الحصول على معاش؟.. «التأمينات» تجيب

أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي شروط حصول الأبناء على المعاش، مشيرة إلى أنه يحصل الأبناء على معاش الوالد المؤمن عليه سواء في القطاع الحكومي أو الخاص حتى بلوغ السن القانونية، لكن يجب استيفاء الشروط كاملة للتمكن من الحصول على المعاش.

ومن أبرز شروط الحصول على المعاش للأبناء، عدم إتمام السن القانونية بالنسبة للذكور 26 عامًا للتعليم الجامعي، و24 عامًا للمؤهل المتوسط، وبالنسبة للابنة المستحقة للمعاش يتم القطع عنها إذا تزوجت أو كانت مؤمنا عليها وتتقاضى راتبا أكبر من النصيب المقرر لها في معاش المؤمن عليه، لكن في حالة عدم بلوغ الابن 26 عامًا وكان في فترة الامتياز، هل يحق له الحصول على المعاش، أم يتم قطعه باعتبار فترة الامتياز مدة خدمة؟

قطع المعاش في فترة الامتياز

محمد عبدالحميد الصادق المحامي والخبير القانوني، قال إنه وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، يتم قطع المعاش عن الابن في فترة الامتياز إذا كان طالبًا في كلية الطب حتى ولو لم يبلغ السن القانونية، وذلك لأنه يتم حساب هذه السنة في مدة الخدمة ضمن المدة التأمينية له: «يستمر في صرف المعاش حتى الانتهاء من دراسته، لكن الهيئة تقطع نصيبه في فترة الامتياز».

المدة التأمينية للحصول على معاش

وأوضح الخبير القانوني في حديثه لـ«الوطن»، أنّ المدة التأمينية المقررة التي يجب على المؤمن عليه إتمامها حتى يتمكن من الحصول على معاش هي 120 شهرًا أي بواقع 10 سنوات.