هل يستحق الابن البالغ 60 عاما معاش والده؟

يحصل الابن على معاش والده المؤمن عليه كمستحق حتى بلوغ السن القانوني، وهو 24 عامًا بالنسبة للمؤهل المتوسط، و26 عامًا إذا كان مؤهل جامعي.

حالة الابن البالغ 60 عاما

كما أن للابن أيضًا الحصول على معاش والده المؤمن عليه سواء في القطاع الحكومي أو الخاص إذا حدثت له إصابة أعجزته عن العمل، ولكن هناك بعض التساؤلات حول أنه إذا بلغ الابن 60 عامًا لا يحق له الحصول على المعاش.

ضوابط للحصول على المعاش

وقال وائل أبو شوشة المحامي والخبير القانوني، إن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، وضع ضوابط يُمكن بها للأبناء الحصول على المعاش، ولا يوجد ما يحجب عن الابن المعاش لبلوغ سن الـ60 عامًا إلا إذا كان بصحة جيدة ومؤمن عليه ويتقاضي معاشًا.

وأضاف «شوشة»، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه إذا بلغ الابن سن الـ60 عامًا وحدثت له إعاقة أعجزته عن العمل، ولم يكن له مصدر دخل في هذه الحالة يحق له الحصول على معاش عن والده كمستحق.

وتابع، أن الفيصل في هذا الأمر يكون القومسيون الطبي بعد أن يتم عرض الحالة الطبية عليه، هو من يُقرر إذا كان الشخص يستحق الحصول على المعاش من عدمه.