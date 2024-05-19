هل يحق للمريض النفسي الحصول على المعاش؟.. «التأمينات» تجيب

وضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عددا من الضوابط حتى يتمكن الأبناء من الحصول على معاش والدهم المؤمن عليه، وبينها ألا يكون الابن قد بلغ السن القانوني الذي يؤدي إلى انقطاع صرف المعاش وهو 24 عامًا للمؤهل المتوسط، و26 عامًا للمؤهل الجامعي.

هل المريض النفسي له حق صرف المعاش؟

وفي بعض الحالات يكون الابن تخطى السن القانوني للحصول على المعاش، وغير مُصاب بعجز يجعله مُستحق للصرف، وحال كان يعاني من مرض نفسي فهل يحق له ذلك أم لا؟.

صرف منحة القطع

محمد عبدالحميد الصادق المحامي والخبير القانوني، قال إنّ قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 جعل للابن الحق في الحصول على معاش والده حتى بلوغه السن القانوني وبعدها يتم قطع المعاش بعد صرف منحة تسمى «منحة القطع» وتكون قيمتها سنة من نصيبه.

وأضاف الصادق لـ«الوطن»، أنّه بالنسبة للشخص الذي يعاني من مرض نفسي يتم العرض على القومسيون ويكون له القرار في أحقية الشخص صرف المعاش من عدمه، وإذا كان المرض يحول بينه وبين أداء أي عمل يحق له الصرف.