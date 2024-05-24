«المؤتمر»: اتصال بايدن بالرئيس السيسي يؤكد دور مصر المحوري في حل القضية الفلسطينية

قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن اتصال بايدن بالرئيس السيسي يؤكد دور القاهرة المحوري في حل القضية الفلسطينية، ويرسخ لخطوات متقدمة في إدارة الملف وتغير نوعي في مسار السياسة الأمريكية.

اتصال السيسي وبايدن ترسيخ لخطوات متقدمة لحل القضية الفلسطينية

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن الاتصال يعزز الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وحل الدولتين، متابعا: «الاتصال تطرق لبحث تطورات الأوضاع في غزة يؤكد دور القاهرة المحوري في إنهاء العدوان الاجرامي الذي تمارسه سلطات الاحتلال».

وأضاف: أن الاتصال تأكيد أيضا على موقف مصر التاريخي الرافض لتصفية القضية والمتمسك بإقامة دولة فلسطين المستقلة، وتأكيد على أن مصر هى بوابة السلام والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط بسياساتها المتوازنة القوية وقيادتها الحكيمة.

وأكد أن قرار محكمة العدل الدولية بشأن المساعدات ووقف الحرب، وفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني تأكيد على الدور المصري أيضا في حل القضية.