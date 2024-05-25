سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 25-5-2024 في محال الصاغة.. بكم الآن؟

يُعد الذهب عيار 21 أحد أبرز الأعيرة انتشاراً وشيوعاً داخل مختلف محلات الصاغة، إذ يُقبل قطاع كبير من المواطنين على شرائه، إما في شكل مشغولات ذهبية أو جنيهات الذهب لاستثمار أموالهم على المدى البعيد، لذا تستعرض «الوطن» سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 25-5-2024 خلال التعاملات الصباحية.

سعر الذهب اليوم في مصر

وجاءت أسعار الذهب اليوم السبت في مصر، حسب آخر تحديث أوضحته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية، كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت خلال التعاملات الصباحية 3566 جنيهاً، دون إضافة أسعار المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 21

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت خلال التعاملات الصباحية 3120 جنيهاً، دون إضافة أسعار المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم السبت خلال التعاملات الصباحية 2674 جنيهاً، دون إضافة أسعار المصنعية والضريبة.

سعر الجنيه الذهب

في حين سجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت خلال التعاملات الصباحية 24960 جنيهاً، دون إضافة أسعار المصنعية والضريبة.