تحديث جديد لأسعار الذهب اليوم في مصر.. «عيار 21 بكام؟»

سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة 24-5-2024، تحديثاً جديداً خلال منتصف التعاملات اليومية في محال الصاغة المصرية، حيث سجل سعر الجرام عيار 21 بمحال الصاغة، نحو 3170 جنيهاً للبيع، دون مصنعية.

أسعار الذهب اليوم

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار الذهب اليوم الجمعة 24 مايو 2024، في محال الصاغة خلال منتصف التعاملات اليومية، وفقاً لآخر تحديث للأسعار المعلنة من الشعبة العامة للذهب وفقًا لنوع العيار.

سعر جرام الذهب عيار 24

- سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحال الصاغة نحو 3622 جنيهًا للبيع، دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان إلى آخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

- سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بمحال الصاغة، نحو 3170 جنيهًا للبيع، دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

- سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحال الصاغة، نحو 2717 جنيهًا للبيع، دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

- سجّل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر بمحال الصاغة، نحو 2119 جنيهًا للبيع، دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان إلى آخر.

سعر الجنيه الذهب

- وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم بمحال الصاغة، نحو 25360 جنيهًا للبيع، فيما سجلت الأونصة الذهبية 2415 دولارًا للبيع.