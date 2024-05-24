«جولد بيليون»: انخفاض كبير في الطلب الاستثماري على الذهب في مصر

أوضحت مؤسسة جولد بيليون أن أسعار الذهب المحلي تراجعت منذ جلسة الأمس متأثرة بالتغيرات في سعر الذهب العالمي، بالإضافة إلى إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغير، مما يبقي الوضع على ما هو عليها من اعتماد السعر المحلي على تحركات الذهب العالمي.

سعر الذهب عيار 21

وحسب البيان، فافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا تداولات اليوم الجمعة عند المستوى 3135 جنيها للجرام، ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لـ«جولد بيليون» عند المستوى 3140 جنيها للجرام، وذلك بعد أن انخفض الذهب أمس بمقدار 20 جنيها، ليغلق عند المستوى 3130 جنيها للجرام، بعد أن افتتح جلسة الأمس عند المستوى 3150 جنيها للجرام.

تثبيت أسعار الفائدة

وأعلن البنك المركزي المصري أمس، عن تثبيت أسعار الفائدة عند المستوى 27.25% ليوافق التوقعات، ويظهر البنك خلال اجتماعه الثالث هذا العام أنه بعد قراره الاستثنائي في 6 مارس الماضي برفع الفائدة 600 نقطة أساس دفعة واحدة وتحرير سعر الصرف أظهر التضخم استجابة في التراجع، وأنه في طريقه إلى التراجع لنمطه المعتاد قبل مارس 2022.

وتوقع البنك المركزي المصري في بيانه أيضاً أن يتراجع التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من العام الجاري، بسبب تشديد السياسة النقدية وتوحيد سعر الصرف.

بقاء أسعار الفائدة دون تغير خلال اجتماع المركزي أمس من شأنه أن يبقي أسعار الذهب عند مستوياتها الحالية، حيث يعتمد سعر الذهب حاليا على التغير في سعر أونصة الذهب العالمي، بالإضافة إلى التغيرات التدريجية في سعر صرف الدولار.

ضعف الطلب على الذهب

الفترة الحالية تشهد ضعف في الطلب على الذهب بشكل عام، كما تراجع الطلب الاستثماري على الذهب المتمثل في السبائك والعملات الذهبية، بينما يبقى الطلب على المشغولات الذهبية الذي يتميز بكونه طلب موسمي.

من جهة أخرى استقرار سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية وتحركه بشكل معتدل وتدريجي ساعد على استقرار سعر الذهب المحلي واختفاء عمليات المضاربة على السعر باختفاء السوق الموازية، وبالتالي أصبحت تحركات الذهب تعتمد على تغيرات سعر الذهب العالمي بشكل كبير.