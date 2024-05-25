تراجع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم السبت.. عيار 21 يخسر 10 جنيهات

سجّلت أسعار الذهب اليوم السبت 25-5-2024، تراجعًا في محال الصاغة المصرية، فيما تراجع سعر الجرام عيار 21 بمحال الصاغة بنحو 10 جنيهات، مقارنة بأسعار ختام التعاملات، ليسجل نحو 3120 بدلا من 3130 جنيهًا للبيع دون مصنعية.

أسعار الذهب اليوم

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، سعر الذهب اليوم السبت، في محال الصاغة خلال بداية التعاملات الصباحية، وفقًا لآخر تحديث للأسعار المعلنة من الشعبة العامة للذهب، وحسب نوع العيار.

- سجّل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحال الصاغة نحو 3566 جنيهًا للبيع، دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان إلى آخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

- سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بمحال الصاغة، نحو 3120 جنيهًا للبيع، دون مصنعية.

- سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحال الصاغة، نحو 2674 جنيهًا للبيع، دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

- سجّل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر بمحال الصاغة، نحو 2080 جنيهًا للبيع، دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان إلى آخر.

- وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم بمحال الصاغة، نحو 24960 جنيهًا للبيع، فيما سجلت الأونصة الذهبية 2334 دولارًا للبيع.