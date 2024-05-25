إجراء 2447 عملية قلب مجانا للمرضى الأولى بالرعاية في كفر الشيخ

أعلنت جمعية الأورمان تنفيذ 2447 عملية قلب لصالح المرضى الأولى بالرعاية من مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، وذلك منذ بدء العمل إلى الآن، في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية، وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ.

إجراء عمليات قلب مجاناً للأسر في كفر الشيخ

وأكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، أنّ المرضى غير القادرين من مختلف مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ بعد إجراء أبحاث ميدانية عليهم، للتأكد من أحقيتهم، وبما يتفق مع شروط الجمعية على الأسر الأكثر احتياجاً من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الهمم من أبناء المحافظات المختلفة.

ومن جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنّ العمليات شملت عمليات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية والقسطرة الاستكشافية وغيرها من العمليات الجراحية بالقلب، وذلك من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظات، لافتاً أنها تتم تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

التعاون مع أفضل المؤسسات الطبية

وأشار «شعبان»، إلى أنّ دعم مرضى القلب يأتى استكمالاً لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية وخاصةً علاج مرضى القلب غير القادرين، وذلك من خلال دعمهم في الحصول على فرص علاج ذات جودة وبالمجان تماماً نظراً لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب، وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية ما يضاعف معاناة مرضي القلب غير القادرين من أهالى المحافظة.

وذكر «شعبان»، أن الجمعية تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الأعمار مجاناً.