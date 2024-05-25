الفصائل الفلسطينية تطالب بفتح جميع المعابر بشكل عاجل

أعلنت الفصائل الفلسطينية أن سكان غزة بحاجة إلى فتح جميع المعابر، بما في ذلك معبر رفح بشكل عاجل نظرًا لتفاقم الأزمة الإنسانية.

ودعت الفصائل للعمل على انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من معبر رفح وإعادة تشغيله باعتباره فلسطينيا مصريا خالصا، كما رحبت بقرار محكمة العدل الدولية وشددت على ضرورة وقف العدوان الفاشي على مدينة رفح وقطاع غزة.

وطالب الفصائل الفلسطينية كل الأطراف بالعمل لتنفيذ قرارات المحكمة، وعدم تسويفها بما يعفي الاحتلال من مسؤولياته، كما يجب تطبيق قرارات المحكمة وتحذر الفصائل من أي محاولات للالتفاف عليها أو إعفاء الاحتلال من مسؤولياته.