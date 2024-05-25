عاجل.. كاف يحسم جدل الساعات الأخيرة قبل مباراة الأهلي والترجي «مستندات»

أنهى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» الجدل المثار خلال الساعات الأخيرة، والتي تسبق مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي التونسي، والمقرر لها تمام الثامنة مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولي، وذلك بعدما تعادل الفريقان سلبيا في تونس بلقاء الذهاب.

وشهدت الساعات الماضية جدلا واسعا بسبب مباراة الأهلي والترجي التونسي، إذ بدأ الكثير من محبي وعشاق الفريقين في طرح سؤال بشأن ماذا يحدث حال التعادل السلبي بين الأهلي والترجي في موقعة الإياب المقرر لها الليلة بعد التعادل ذهابا 0-0؟

ورد الاتحاد الإفريقي، بحسب لائحته الرسمية الخاصة بالبطولة ومستند رسمي من «كاف»، على التساؤل المطروح في الساعات الماضية والجدل المثار في الشارع الكروي المصري، وأيضا التونسي، إذ تقول اللائحة الخاصة بهذه الحالة في لوائح دوري أبطال إفريقيا: «حال انتهاء أي مباراة بنفس نتيجة لقاء الذهاب فسيلجأ الفريقان لركلات الترجيح مباشرة لتُحدد بطل النسخة الجارية ولن يتم الذهاب لوقت إضافي».

واستنادا إلى لائحة دوري الأبطال بـ«كاف» بشأن هذه الحالة، فإنه يتضح الموقف النهائي بحال تعادل الأهلي والترجي سلبيا في مباراة الإياب اليوم على ستاد القاهرة الدولي، وهو التوجه مباشرة لركلات الترجيح.

ومن المتوقع أن يبدأ السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: كريم فؤاد – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – محمد هاني

الوسط: إمام عاشور – مروان عطية – أكرم توفيق

الهجوم: بيرسي تاو – حسين الشحات – وسام أبو علي

في المقابل، من المتوقع أن يبدأ البرتغالي ميجيل كاردوزو، مدرب الترجي، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أمان الله مميش

الدفاع: محمد بن علي – محمد أمين توجاي – ياسين مرياح – محمد بن حميدة

الوسط: روجير اهولو – حسام تقا – غيلان الشعلالي

الهجوم: حسام الدين غشة – يان ساس – رودريجو رودريجيز

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