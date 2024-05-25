عاجل.. مفاجأة نارية في تشكيل الأهلي قبل صدام الترجي

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تشكيل فريقه أمام الترجي التونسي الليلة باستاد القاهرة الدولي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي نظيره الترجي التونسي في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت - بتوقيت القاهرة - على استاد القاهرة الدولي، وسط حضور الجماهير بالسعة الكاملة، بحثًا عن تحقيق الفوز بأي نتيجة من أجل حصد اللقب بعد انتهاء لقاء الذهاب في تونس يوم السبت الماضي، بالتعادل السلبي.

وبحسب مصدر داخل النادي الأهلي فإن كولر استقر على الدفع بنفس اللاعبين في لقاء الذهاب إلا أنه فاضل بين أكثر من لاعب في مركزين فقط، وهما مركز الظهير الأيسر ومركز وسط الملعب.

وأوضح المصدر أن كولر كان يفاضل في تدريبات الأهلي بين كريم فؤاد وأحمد نبيل كوكا لظهور أحدهما في مركز الظهير الأيسر، فيما فاضل بين أكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة للظهور في وسط الملعب بجانب إمام عاشور ومروان عطية.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي أمام الترجي التونسي، كالتالي:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: كريم فؤاد (كوكا)، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، محمد هاني.

خط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية، أكرم توفيق (أفشة).

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، وسام أبو علي.