قناة هولندية مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي.. «اعرف ترددها الآن»

لقاء حاسم يجمع بين الأهلي والترجي مساء اليوم، يمكن متابعته عبر مجموعة من القنوات المفتوحة، ومنها قناة هولندية أعلنت حصولها على حقوق البث.

موعد مباراة الأهلي والترجي

يترقب محبو القلعة الحمراء مباراة الأهلي والترجي، المقرر إذاعتها في تمام الساعة 8 مساء اليوم، على استاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا لنسخة الموسم الكروي الجاري 2023-2024، والتي يهدف من خلالها المارد الأحمر عن التتويج باللقب الـ12 في تاريخه بعد عودته بتعادل سلبي من تونس في لقاء الذهاب.

قناة هولندية مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي

تذاع مباراة الأهلي والترجي عبر قناة Ziggo Sport Voetbal الهولندية، والتي يمكن متابعتها عبر إدخال التردد التالي:

القمر الصناعي: أسترا 23 شرق.

التردد: 12129.

الاستقطاب: عمودي.

معامل التصحيح: 29900.

كما تعرض قناة تايم سبورتس الأرضية المباراة، ويمكن ضبط واستقبال تردد قناة تايم سبورتس الأرضية Time Sports، من خلال التردد التالي:

- التردد الرقمي الأرضي: UHF32.

- التردد التماثلي الأرضي: UHF9.

ويجري ضبط تردد القنوات بشكل عام عبر اتباع مجموعة من الخطوات كالتالي: