محمد الصايغ: معظم الزملكاوية يتمنون فوز الأهلي على الترجي اليوم

تحدث الناقد الرياضي محمد الصايغ، عن نهائي دوري أبطال إفريقيا اليوم بين فريقي الأهلي والترجي التونسي، موضحًا أن الساعات الأخيرة شهدت دعما ومساندة من قبل عدد كبير من جماهير الزمالك للنادي الأهلي في هذا التوقيت من أجل حصد اللقب، وأغلبهم الزملكاوية يتمنون تتويج المارد الأحمر بالبطولة، مؤكدًا أن جميع خطوط فريق الأهلي تمثل نقاط قوة.

لا يوجد بديل لعلي معلول في الأهلي

أشار «الصايغ»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع عبر قناة «dmc»، إلى أن السويسري مارسيل كولر، أكد أن الجماهير ستمثل ضغطا كبيرا على فريق الترجي، وطالبهم بتقديم الدعم للفريق طوال الـ90 دقيقة، مؤكدًا أن الأهلي يفتقد عنصرين مؤثرين وهما عمرو السولية وعلي معلول، ولا يوجد لاعب يمكن أن يعوض غياب معلول في مركز الظهير الأيسر.

الترجي يعاني من بطء في خط الدفاع

أوضح أن فريق الترجي يعاني من بطء في خط الدفاع وعدم القدرة على بناء الهجمات من الخلف بشكل سريع، وعلى خط هجوم الأهلي استغلال هذه الثغرة والضغط من بداية المباراة وإرباك دفاعات الترجي، وهناك نقطة قوة في الفريق التونسي وهي الجبهة اليسرى المميزة، مشيرًا إلى أن نتيجة الذهاب مطمئنة بنسبة كبيرة للنادي الأهلي وجماهيره وتجعله الأقرب لحصد اللقب بعد نتيجة التعادل السلبي في مباراة الذهاب.

وتوقع تألق مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي، موضحًا أن مدرب الترجي وجه عددا من الرسائل للاعبيه وللجميع بأنه يأتي للقاهرة لحصد اللقب وهي رسائل تحفيزية قبل المباراة، مشددًا على أن الترجي التونسي سيلعب منذ بداية المباراة بتحفظ دفاعي كبير لأنه يلعب خارج ملعبه.

ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، عند لاساعة الثامنة مساء اليوم، على استاد القاهرة الدولي.