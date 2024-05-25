«الصناعات الغذائية»: تدريب 120 شركة على قوانين العمل للنهوض بمستوى الإنتاج

أعلنت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية إتمام تدريب وتثقيف 100% من اللجان النقابية التابعة لها علي مستوى 120 شركة ومصنع، تُمثل 150 ألف عامل وعاملة، وذلك بعد أن نجحت النقابة في تدشين أول وحدة تكون متخصصة في عمليات «التثقيف والتدريب» النقابي.

تنظيم دورات تدريبية للعمال

وأضافت النقابة في بيان لها، أنها تستهدف من خلال الوحدة أعضاء اللجان النقابية، والهدف من وحدة التثقيف والتدريب ومقرها النقابة العامة بالقاهرة، التنسيق المستمر لتنظيم دورات تدريبية للعمال وإفراد اللجان النقابية وتعريفهم بالقوانين، التعريف بالقوانين ويشمل برنامج النقابة العامة والخاص بتثقيف العمال وتدريبهم، شرح مفصل لقوانين العمل الجديد والتأمينات وشرح آليات المفوضة الجماعية التي يتحقق معها نجاح أطراف عملية الإنتاج.

النقابة تعلن عن مبادرات دورية منتظمة

وأوضحت النقابة أن الدورات التدريبية التي تنظمها النقابة العامة تكون على فترات دورية منتظمة، وسيلة لإطلاق مبادرات جديدة الهدف منها زيادة الإنتاج وتشجيع العمال علي بذل المجهود لزيادة الصادرات، وتم الإعلان عن مبادرات «بسواعد عمالنا نبني مستقبلنا» وكان الهدف منها تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والمنتجات، ومبادرة «زيادة الصادرات» والمكونة من 4 محاور، وتناولت سبل النهوض بالقطاع وكيفية زيادة الصادرات.