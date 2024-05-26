شهد سعر الدولار اليوم الأحد 26-5-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة، حالة من الاستقرار؛ إذ سجلت العملة الأمريكية اليوم في بنك مصر 47.2 جنيه للبيع، و47.1 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

تستعرض «الوطن» سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، بحسب آخر تحديث أوضحته مواقع البنوك الرسمية، بشأن أسعار العملة.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم الأحد في البنك المركزي المصري، 47.06 جنيه للشراء، و47.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر الدولار اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري، 47.2 جنيه للبيع، و47.1 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

وبلغ سعر الدولار اليوم الأحد في بنك مصر 47.2 جنيه للبيع، و47.1 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار اليوم الأحد في بنك الإسكندرية 47.2 جنيه للبيع، و47.1 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

أما سعر الدولار اليوم الأحد في بنك القاهرة، فسجل للبيع 47.20 جنيه، وللشراء 47.10 جنيه.