سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم.. آخر تحديث

شهد سعر الدولار اليوم الجمعة 24-5-2024 مقابل الجنيه المصري، استقرارًا في ختام التعاملات في مختلف البنوك؛ حيث سجل سعر الدولار اليوم 46.86 جنيه للشراء، و46.96 للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الدولار اليوم في مصر

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية سعر الدولار اليوم الجمعة 24 مايو 2024، مقابل الجنيه المصري، في عدد من البنوك المصرية، وفقًا لآخر التحديثات عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجّل سعر الدولار اليوم 47.10 جنيه للشراء، و47.20 للبيع، في بنك مصر.

وسجّل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، نحو 47.10 جنيه للشراء، و47.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

وسجّل سعر الدولار اليوم 47.10 جنيه للشراء، و47.20 جنيه للبيع في بنك cib.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم 47.10 جنيه للشراء، و47.20 للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

وبلغ سعر الدولار اليوم 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.

كما سجل سعر الدولار اليوم 47.06 جنيه للشراء، و47.168 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.