سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في 6 بنوك

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 25-5-2024 استقرارًا، في مختلف البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري عند مستوى 47.10 جنيه للشراء، و47.20 للبيع، في بنك مصر.

سعر الدولار اليوم في مصر

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية سعر الدولار اليوم السبت 25 مايو 2024، مقابل الجنيه المصري، في عدد من البنوك المصرية، وفقًا لآخر التحديثات عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

وبلغ سعر الدولار اليوم 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.

كما سجل سعر الدولار اليوم 47.06 جنيه للشراء، و47.168 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجّل سعر الدولار اليوم 47.10 جنيه للشراء، و47.20 للبيع، في بنك مصر.

وسجّل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، نحو 47.10 جنيه للشراء، و47.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

وسجّل سعر الدولار اليوم 47.10 جنيه للشراء، و47.20 جنيه للبيع في بنك cib.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم 47.10 جنيه للشراء، و47.20 للبيع في بنك الإسكندرية.