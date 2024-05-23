سعر الدولار في البنوك الآن قبل اجتماع البنك المركزي المصري اليوم

يتراوح سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في البنوك، الآن ما بين 47.1 - 47.18 جنيه، وفقًا للأسعار المتداولة على شاشات أسعار البنوك.

سعر الدولار اليوم

وترصد السطور التالية سعر صرف الدولار أمام الجنيه، قبل اجتماع البنك المركزي المصري اليوم الخميس لمناقشة أسعار الفائدة، وفق آخر تحديث لمواقع البنوك على الإنترنت.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

يسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية 46.8 جنيه للشراء و47.18 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم إلى 46.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع.

فيما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في بنك مصر 46.15 جنيه للشراء و46.25 للبيع.

تراجع سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB إلى 46.07 جنيه للشراء و46.17 جنيه للبيع.

اجتماع البنك المركزي المصري

ومن المقرر أنَّ تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس، اجتماعها الثالث على مدار العام الجاري 2024، ومن المنتظر أن يتمّ مناقشة سعر الفائدة خلال هذا الاجتماع والخروج بنتائج إما بانخفاض الفائدة أو ارتفاعها أو تثبيت سعر الفائدة.