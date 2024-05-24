سعر الدولار اليوم الجمعة 24-5-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك

شهد سعر الدولار اليوم الجمعة 24-5-2024 مقابل الجنيه المصري بالبنوك المصرية المختلفة، استقراراً نسبياً، وسجلت العملة الأمريكية اليوم في بنك مصر 47.25 جنيه للبيع، و47.15 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

وتوضح «الوطن»، من خلال السطور التالية، سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، حسب التحديث الأخير لأسعار العملات الذي أوضحته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة في البنك المركزي المصري 47.06 جنيه للشراء، و47.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

في حين سجل سعر الدولار اليوم الجمعة في البنك الأهلي المصري 47.2 جنيه للبيع، و47.1 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة في بنك مصر 47.25 جنيه للبيع، و47.15 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

في حين سجل سعر الدولار اليوم الجمعة في بنك الإسكندرية 47.2 جنيه للبيع، 47.1 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

كما سجل سعر الدولار اليوم الجمعة في بنك القاهرة للبيع 47.20 جنيه، وللشراء 47.10 جنيه.