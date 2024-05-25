«الجيل»: ملحق الوطن «السياسي» يسهم في تسليح القارئ المصري والعربي بالمعرفة

أشاد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، بالملحق السياسي الذي أصدرته جريدة الوطن تحت اسم «الوطن السياسي»، مؤكدًا أن صدوره جاء في توقيت دقيق تمر فيه المنطقة بمرحلة حرجة.

وأوضح «الشهابي» أن هذه المرحلة تشهد مخططًا لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني قسريًا تحت تأثير الضربات الجوية الإسرائيلية، الأمر الذي يمثل مساسًا بحدود مصر وأمنها القومي.

تكاتف جميع أبناء الوطن واصطفافهم خلف القيادة السياسية

وأشار رئيس الحزب في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن هذا الوضع يتطلب تكاتف جميع أبناء الوطن واصطفافهم خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة المدنية لمواجهة التحديات والمؤامرات، كما دعا إلى زيادة الوعي لدى المواطنين لمواجهة حروب الجيل الرابع والخامس، والتصدي للجان الإلكترونية التي تعمل لصالح هذه المخططات.

ملحق الوطن السياسي يسهم في تسليح القارئ المصري والعربي بالمعرفة

وأثنى رئيس حزب الجيل على مؤسسة الوطن الإعلامية، مشيدًا بجهودها في تقديم الحقائق ونشر الوعي اللازم لإفشال مخططات الأعداء، وأكد أن إصدار ملحق «الوطن السياسي» يأتي ليكون متخصصًا في القضايا المحلية والعربية والإقليمية والدولية، مما يسهم في تسليح القارئ المصري والعربي بالمعرفة اللازمة لحماية الأمن القومي.