250 ألف جنيه في 3 أيام.. إيرادات ضعيفة لـ«بنقدر ظروفك» بدور العرض السينمائي

احتل فيلم «بنقدر ظروفك»، بطولة الفنان أحمد الفيشاوي، المركز الرابع في قائمة الإيرادات، منذ اليوم الأول لطرحه في دور العرض السينمائي.

وحقق الفيلم أمس الجمعة إيرادات بلغت 95 ألف جنيه، وهو الرقم الأعلى الذي يحققه الفيلم على مدار الثلاث الأيام الماضية، وذلك بحسب تقرير الإيرادات اليومية الصادرة عن الموزع محمود الدفراوي مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

إيرادات فيلم «بنقدر ظروفك»

ووصل إجمالي إيرادات فيلم «بنقدر ظروفك» في دور العرض السينمائي بعد أول 3 أيام لـ250 ألف جنيه، وذلك يعد ما حقق في أول أيامه 60 ألفا و939 جنيها، بينما ارتفعت الإيرادات في يومه الثاني إلى 94 ألفا و103 جنيهات، وفي اليوم الثالث حقق الفيلم 95 ألف جنيه.

تفاصيل فيلم «بنقدر ظروفك»

واحتفل صناع فيلم «بنقدر ظروفك» بطرح الفيلم في دور العرض يوم الأربعاء الماضي، وهو من تأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم، ويجمع في بطولته كلا من أحمد الفيشاوي، ومي سليم، ومحمد محمود، وعارفة عبد الرسول، ونسرين طافش، ومحمود حافظ، إضافة إلى يوسف وائل نور، وإبرام سمير.