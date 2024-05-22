نسرين طافش تغيب عن فيلمها «بنقدر ظروفك».. ما علاقة أحمد الفيشاوي؟

انطلق فى الساعات القليلية الماضية، العرض الخاص لفيلم «بنقدر ظروفك»، بطولة الفنان أحمد الفيشاوي، لينضم لقائمة الأفلام المعروضة في دور العرض، قبل أسابيع قليلة من انطلاق موسم أفلام عيد الأضحى.

سبب غياب نسرين طافش عن العرض الخاص لفيلم بنقدر ظروفك

وتغيبت الفنانة نسرين طافش، عن حضور العرض الخاص ولم تتواجد مع أبطاله للاحتفال به مع صناعه ومع الجمهور، الذى اتنشر بعدها العديد من الأنباء، تفيد بخلافات وقعت مع الفنان أحمد الفيشاوي بطل العمل، وحول ترتيب الأسماء على تتر الفيلم، لكنها تغيبت بسبب سفرها خارج مصر، وعدم تواجدها حاليًا، التى أعربت في تصريحات لـ«الوطن»، عن سعادتها بمشاركتها في الفيلم، وتقديم شخصية مختلفة عنها بشكل كامل.

كما أوضحت الفنانة مي سليم لـ«الوطن»، أنه لا يوجد أي خلافات على تتر العمل، لأنه كان هناك اتفاق مسبق مع الشركة المنتجة قبل التصوير، وتم الالتزام به، مشددة على أن كواليس الفيلم كانت ممتعة بين جميع أبطاله.

أبطال فيلم بنقدر ظروفك

يشارك فى بطولة فيلم بنقدر ظروفك عدد كبير من الفنانين وهم أحمد الفيشاوي، مي سليم، محمد محمود، نسرين طافش، يوسف الأسدي، وعدد آخر من الفنانين من اخراج أيمن مكرم.