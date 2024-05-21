أحمد الفيشاوي يشتبك مع المصورين في العرض الخاص لفيلم بنقدر ظروفك

أقيم العرض الخاص لفيلم «بنقدر ظروفك»، منذ قليل، في إحدى دور العرض بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور أبطال وصناع العمل، وهو من بطولة أحمد الفيشاوي، وعدد كبير من الفنانين.

وعقب وصول أحمد الفيشاوي، تشاجر مع المصورين، وقام بطردهم خارج السينما المُقام فيها العرض الخاص، كما تسبب في كسر كاميرا أحد المصورين دون معرفة سبب فعله.

يذكر أنه حرص على حضور العرض الخاص للفيلم مي سليم وإبرام سمير ومحمد محمود والمخرج أيمن مكرم والمنتج سمير النيل.

فيلم بنقدر ظروفك تدور أحداثه في إطار من الكوميديا والرومانسية، حيث يعيش حسن وملك في حارة فقيرة، ويتناول الفيلم قضية غلاء الأسعار واﻻحتكار وجشع التجار وما نتج عنه من صعوبات الحياة المعيشية، ومدى قدرة الحب على الصمود في هذه الأجواء.