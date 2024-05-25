«الأزهر» يعتزم زيادة معدلات القيد برياض الأطفال في هذه الأماكن

يعتزم قطاع المعاهد الأزهرية التابع للأزهر الشريف، زيادة معدلات القيد بمرحلة رياض الأطفال بكافة المناطق الأزهرية مع التركيز على المناطق النائية والفقيرة، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعي 2030 والتي أعلنها الأزهر الشريف.

رياض أطفال الأزهر

ووفقا للخطة المعلنة من جانب قطاع المعاهد الأزهرية، فإن الأزهر الشريف أتاح الفرصة لأولياء الأمور للتقديم لأبنائهم للقيد في مرحلة رياض الأطفال في المناطق الفقيرة والنائية، وفق خطة المعاهد الأزهرية للتوسع تدريجيًا في استيعاب كافة الراغبين في الالتحاق بالتعليم الأزهري، لضمان كفالة تحقيق النمو للأطفال معرفيًا ووجدانيًا وثقافيًا وبدنيًا.

وتهدف إدارة المعاهد الأزهرية، وفقا للخطة المشار إليها، إلى التوسع في توفير المعاهد والقاعات بمرحلة رياض الأطفال بكافة لمناطق الأزهرية، بما فيها المناطق النائية والفقيرة، كما تهدف إلى رفع كفاءة الفصول وتوفير المعلمين اللازمين والمتخصصين في تعليم الأطفال مع الاستفادة من الكوادر البشرية إداريًا وتعليميًا وتطوير مهاراتهم وقدراتهم.

كما تتضمن الخطة تطوير المناهج والأنشطة الدراسية لمرحلة رياض الأطفال بما يكفل النمو المتوازن للأطفال معرفيا ووجدانيا وبدنيا ويؤهلهم لمواصلة التعليم الابتدائي الأزهري بكفاءة.

التقديم الإليكتروني لرياض أطفال الأزهر

يذكر أن الأزهر الشريف يعلن في كل عام دراسي جديد عن فتح باب القبول إلكترونيا لكل من مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الابتدائية الأزهرية بأنواعها (العادية – النموذجية - الخاصة) وذلك عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، حيث تقرر أن يكون الحد الأدنى لقبول مرحلة رياض الأطفال من سن 4 سنوات حتى سن 5 سنوات و11 شهرا و29 يوما، وفى الصف الأول الابتدائي تقرر أن يكون الحد الأدنى 6 سنوات حتى سن 9 سنوات، وفي حال وجود أماكن شاغرة فقط بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي يجوز النزول بالسن 6 أشهر كحد أدنى لسن القبول.