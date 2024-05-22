المناهج المحذوفة لطلاب قطاع المعاهد الأزهرية.. اعرف التفاصيل

نشر قطاع المعاهد الأزهرية، المناهج المحذوفة في العام الدراسي الحالي، وفقا لقرار لجنة تطوير المناهج، وإصدار منشور للتنبيه على مدير إدارة الكتب ومسؤولي التوريدات بعدم استخدام الأرصدة المتبقية من الكتب الواردة في القرار.

وشدد قطاع المعاهد في قرار المناهج المحذوفة، على أن يتم استخدام طبعات 2024-2025م فقط دون غيرها، موضحة أن الإدارة العامة للكتب والمكتبات قامت بتعديل أرصدة كل منطقة طبقا للأعداد الجديدة.

المناهج المحذوفة لطلاب قطاع المعاهد الأزهرية

ونشر قطاع المعاهد الأزهرية أسماء الكتب المعدلة مع عدم استخدام الأرصدة المتبقية، منها تيسير اللباب في شرح الكتاب - حنفي، تيسير التقريب شافعي، تيسير شرح العشماوية مالكي، أصول الدين، وتيسير اللباب في شرح الكتاب حنفي، تيسير التقريب شافعي، تيسير شرح أبي الحسن على الرسالة مالكي، وأصول الدين.

وشملت المناهج المحذوفة لطلاب الصف الثاني الثانوي كتب المختار من الاختيار فقه حنفي، والمختار من الإقناع فقه شافعي في الصف الثاني الثانوي، وتاريخ الأدب ونصوصه وغيرها من الطبعات.