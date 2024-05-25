انتهاء أول أيام امتحانات الدبلومات الفنية في محافظة كفر الشيخ دون شكاوى

أدى 33 ألفا و40 طالبا وطالبة أول أيام امتحانات الدبلومات الفنية محافظة كفر الشيخ، في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، بـ122 لجنة، ولم ترصد غرفة العمليات أي شكاوى أو مخالفات، في ظل توفير كافة سُبل الراحة لأداء الطلاب امتحاناتهم وتهيئة الأجواء المناسبة لهم.

امتحانات الدبلومات الفنية في محافظة كفر الشيخ

وأكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنّ 33040 طالبا وطالبة أدوا أول أيام امتحانات الدبلومات الفنية محافظة كفر الشيخ امتحاني اللغة العربية، والتربية الدينية بـ122 لجنة عامة على مستوى المحافظة، منهم 8915 طالبا وطالبة بالتعليم الصناعي، و19949 طالبا وطالبة بالتعليم التجاري، و480 طالبا وطالبة بالتعليم الفندقي، و3696 طالبا وطالبة بالتعليم الزراعي، مؤكداً أنّ غرفة العمليات لم ترصد أي مخالفات، ولم تتلق شكاوى.

امتحانات الدبلومات الفنية محافظة كفر الشيخ

وأنهت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، في وقت سابق، كافة التجهيزات اللازمة لعقد امتحانات الدبلومات الفنية محافظة كفر الشيخ للعام الدراسي 2023 - 2024 بكافة نوعياتها «الصناعي، التجاري، الفندقي، الزراعي»، والتي انطلقت صباح اليوم السبت، الموافق 25 مايو الجاري وتنتهي يوم 6 يونيو المقبل.