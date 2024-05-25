عاجل.. ضربة النجم الساحلي تهدد الأهلي في موقعة الترجي التونسي

يصطدم الليلة، الأهلي والترجي التونسي على استاد القاهرة الدولي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا موسم 2023-2024، لكن الصدام بين الفريقين ليس بجديد على نهائيات المسابقة، بعدما التقيا في نهائي نسخة 2012، وتوج الأهلي باللقب بعد التعادل 1-1 في الإسكندرية، والفوز خارج الديار بنتيجة 2-1، فيما رد بطل تونس بحسم نسخة 2018 بالفوز في رادس بنتيجة 3-0، ليعوض خسارته بالإسكندرية بنتيجة 1-3، كما أن المارد الأحمر يحمل الرقم القياسي كأكثر أندية أفريقيا تتويجا بدوري الأبطال برصيد 11 مرة، بينما حقق الترجي، اللقب، 4 مرات آخرها عام 2019.

ويعد التعادل في موقعة الذهاب بتونس سلاحا ذا حدين بالنسبة للنادي الأهلي في حسابات نهائي دوري الأبطال، لعدد من الأسباب أولها أن التعادل في مواجهة الذهاب سلبيا لا يعد مؤشرا لأحمر لحصد اللقب، لاسيما أن الأهلي حقق النتيجة ذاتها في نسخة دوري الأبطال عام 1983 أمام أشانتي كوتوكو الغاني بالقاهرة ثم خسر اللقب في غانا بالهزيمة بنتيجة 0-1، كما تعادل الأهلي أيضا مع النجم الساحلي في تونس بنهائي نسخة 2007 ثم خسر في موقعة الإياب بالقاهرة بنتيجة 1-3، غير أن نسخة 1987 كانت مغايرة بعد نجاح الأحمر في تحقيق اللقب على حساب الهلال السوداني بعدما التعادل سلبيا بالسودان، قبل فوز الأحمر 2-0 بالقاهرة.

أما ثاني الأسباب، فتكمن في المنافس ذاته، خاصة أن الترجي يملك في النسخة الحالية ميزة تثير مخاوف النادي الأهلي بشكل كبير قبل لقاء الإياب، ففريق الدم والذهاب تخطى جميع منافسيه بالأدوار الإقصائية خارج دياره، بعدما نجح في الإطاحة بمنافسه أسيك الإيفواري في ربع النهائي، إذ تعادل الترجي سلبيا في تونس قبل أن يفرض على أسيك النتيجة ذاتها في كوت ديفوار وتأهل بركلات الترجيح. وفاز الترجي أيضا في نصف النهائي بهدف نظيف في تونس على صن داونز الجنوب إفريقي ثم تفوق في جنوب أفريقيا بنفس النتيجة.

وثالث الأسباب تتمحور في سيناريوهات التتويج، فالتعادل السلبي يفتح الباب أمام السيناريوهات الخاصة بحصد اللقب، والتي يملك خلالها بطل تونس حالتين للتتويج بعكس النادي الأهلي، الذي يملك حالة واحدة فقط في ظل تطبيق قاعدة أفضلية التسجيل خارج الأرض في إفريقيا، فالأحمر يحتاج للانتصار بأي نتيجة لحصد اللقب، فيما يستطيع الترجي التتويج حال التعادل الإيجابي وأيضا الفوز على الأحمر في عقر داره، بينما التعادل السلبي يعني امتداد اللقاء لوقت إضافي ثم ضربات الترجيح.

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