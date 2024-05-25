قطعة تمكنك من مشاهدة مباراة الأهلي والترجي مجانا.. «اتفرج في البيت»

ساعات قليلة تفصل حامل اللقب عن رفع كأس دوري أبطال إفريقيا، إذ من المقرر إقامة مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا اليوم، بين فريقي الأهلي والترجي التونسي بحضور الجماهير على ستاد القاهرة الدولي.

وتأتي القنوات المفتوحة والمجانية الناقلة للمباراة، على رأس اهتمامات الجماهير ومشجعي المارد الأحمر خاصة ربات المنازل والفتيات اللاتي لا يستطعن الذهاب إلى الستاد اليوم، ونستعرض فيما يلي، كيفية مشاهدة مباراة النادي الأهلي والترجي التونسي اليوم.

ويمكن مشاهدة مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين النادي الأهلي والترجي التونسي، عبر تردد قناة تايم سبورتس الأرضية كما يلي:

تردد قناة تايم سبورتس الأرضية

التماثلي التماثلي الأرضي UHF9

التردد الرقمي الأرضي UHF 32.

ولتثبيت القناة الأرضية، عليك شراء إريال الاستقبال الأرضي المعدن، وتوصيلة لتحويل «الدِش» إلى الاستقبال الأرضي، ويتراوح سعرها بين 28 جنيها و78 جنيهًا.

قطعة من المعدن لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي التونسي

ولتشغيلها واستقبال القناة الأرضية المفتوحة، اتبع الخطوات الآتية: