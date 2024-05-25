امتحانات الدبلومات الفنية بمحافظة المنيا.. لا شكاوى في اليوم الأول

أعلن المهندس حمدي مصطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة المنيا، انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية محافظة المنيا اليوم السبت، في جميع التخصصات الزراعي والتجاري والصناعي والفندقي.

امتحانات الدبلومات الفنية في محافظة المنيا

وقال وكيل وزارة التعليم في محافظة المنيا، خلال تصريحات خاصة لـ«لوطن»، إن امتحانات الدبلومات الفنية محافظة المنيا تُجرى داخل 134 لجنة موزعة على جميع المراكز، بإجمالي 49402 طالب، مشيرا إلى تشكيل غرف عمليات مركزية وفرعية داخل الإدارات التعليمية لمتابعة أعمال الامتحانات، وتذليل أي عقبات، والعمل على حل أي مشكلات قد تظهر.

تعليمات مشددة بالالتزام بالقواعد

وأضاف «حمدي» أن امتحانات الدبلومات الفنية محافظة المنيا مرت في يومها الأول دون تلقي أي شكاوى خاصة باللجان أو أسئلة الامتحانات، موضحا أن هناك تعليمات مشددة للالتزام بالقواعد وضوابط الامتحانات حتى انتهائها.

وفي وقت سابق، وجه محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي بتواجد المراقبين والمشرفين على امتحانات الدبلومات الفنية محافظة المنيا، وتقديم كل الدعم للطلاب، وتزويد اللجان بوسائل الإضاءة والتهوية الجيدة، إلى جانب توفير زائرة صحية في كل مدرسة بها لجان امتحانية، موجهًا بالتزام الجميع بالتعليمات واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات ومنع أي محاولة للغش وإتخاذ الإجراءات اللازمة.