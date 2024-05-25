رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«التعليم» تعيد نشر جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2024.. بدأت اليوم السبت

كتب:

ماهر هنداوي
03:00 م | السبت 25 مايو 2024
أول أيام امتحانات الدبلومات الفنية 2024

أول أيام امتحانات الدبلومات الفنية 2024

أعادت وزارة التربية والتعليم نشر جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2024 على الصفحة الرسمية الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي، والموقع الرسمي لها، مرفقا به تعليمات وتوجيهات مهمة لجميع طلاب المرحلة.

أيام امتحانات الدبلومات الفنية 2024

وتضمن الجدول أيام الامتحانات والراحات الأسبوعية ومواعيد بداية وانتهاء امتحانات الدبلومات الفنية 2024، التي بدأت اليوم السبت 25 مايو، بامتحان اللغة العربية، ومادة التربية الدينية، وتنتهي يوم الخميس 6 يونية في جميع التخصصات زراعة وصناعة وتجارة وفندقة وسياحة، ولكافة الأنظمة الثلاث والخمس سنوات والتكنولوجيا التطبيقية.

تعديلات على الجدول على امتحانات الدبلومات الفنية 2024

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حدوث أي تعديلات على الجدول الذي اعتمدته الوزارة رسميا منذ عدة أيام، ويمكنك معرفة تفاصيله عبر الموقع الإلكتروني، لمراجعة الجدول والتأكد من جميع أيام ومواعيد امتحانات الدبلومات الفنية 2024، ليخوض الطلاب امتحانات اللغة الأجنبية الأولى غدا في جميع مدارس التعليم الفني.

اقرأ المزيد:

«التعليم» تعلن جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2024 لجميع التخصصات

إجراء مهم من «التعليم» بشأن امتحانات الدبلومات الفنية 2024

انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية 2024 غدا.. إليك التفاصيل كاملة

محافظة القاهرة تستعد لاستقبال امتحانات الدبلومات الفنية 2024
ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.