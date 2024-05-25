«التعليم» تعيد نشر جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2024.. بدأت اليوم السبت

أعادت وزارة التربية والتعليم نشر جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2024 على الصفحة الرسمية الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي، والموقع الرسمي لها، مرفقا به تعليمات وتوجيهات مهمة لجميع طلاب المرحلة.

أيام امتحانات الدبلومات الفنية 2024

وتضمن الجدول أيام الامتحانات والراحات الأسبوعية ومواعيد بداية وانتهاء امتحانات الدبلومات الفنية 2024، التي بدأت اليوم السبت 25 مايو، بامتحان اللغة العربية، ومادة التربية الدينية، وتنتهي يوم الخميس 6 يونية في جميع التخصصات زراعة وصناعة وتجارة وفندقة وسياحة، ولكافة الأنظمة الثلاث والخمس سنوات والتكنولوجيا التطبيقية.

تعديلات على الجدول على امتحانات الدبلومات الفنية 2024

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حدوث أي تعديلات على الجدول الذي اعتمدته الوزارة رسميا منذ عدة أيام، ويمكنك معرفة تفاصيله عبر الموقع الإلكتروني، لمراجعة الجدول والتأكد من جميع أيام ومواعيد امتحانات الدبلومات الفنية 2024، ليخوض الطلاب امتحانات اللغة الأجنبية الأولى غدا في جميع مدارس التعليم الفني.