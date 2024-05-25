موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة المنيا.. اعرف التفاصيل

اختتم طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا، البالغ عددهم 106 آلاف طالب، الامتحانات يوم الثلاثاء الماضي، وينتظر أولياء الأمور موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة المنيا.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا

وأكد المهندس حمدي مصطفى، وكيل وزارة التربية التعليم في محافظة المنيا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن جميع أسئلة الامتحانات كانت مطبوعة بوضوح على الكمبيوتر، وتمت مراعاتها لتناسب مستوى الطلاب.

وأضاف أن التصحيح ورصد الدرجات جارٍ حاليًا بدقة وشفافية لضمان حصول كل طالب على حقه، لافتا أنه سيتم تحديد موعد النتيجة بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات.

وبحسب وكيل وزارة التعليم فإن موعد نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 محافظة المنيا من المتوقع أن يكون خلال النصف الثاني من شهر يونيو المقبل، أي بعد مرور نحو 25 يومًا من انتهاء الامتحانات.

انتهاء أعمال الرصد وتقدير الدرجات

وفي وقت سابق حرص اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على تفقد لجان الامتحانات للتأكد من سير العملية بشكل منظم ونزيه، وشدد على التزام الجميع بالتعليمات واللوائح، ومنع أي محاولة للغش، مع توفير كافة سبل الراحة والدعم للطلاب والعمل علي انتهاء أعمال الرصد وتقدير الدرجات تمهيدًا لتحديد موعد نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 محافظة المنيا.