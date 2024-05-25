محافظ المنيا: توريد 295 ألف طن قمح للشون والصوامع منذ بدء الموسم

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن شون وصوامع المحافظة تواصل استقبال محصول القمح لموسم حصاد 2024، حيث تم توريد 295 ألف طن و331 كيلو جراماً من الأقماح منذ بدء الموسم.

وأوضح المحافظ، أن عملية التوريد تتم من خلال 42 موقعاً تخزينياً مجهزة بالكامل لاستيعاب الطاقة الإنتاجية للمحصول، في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن من القمح، باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة، مشيراً إلى أن المساحة المنزرعة بالقمح في المحافظة هذا العام بلغت 216 ألف فدان.

التحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين

وأكد محافظ المنيا أهمية التحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين في الشون والصوامع، وتسهيل عملية التوريد على المزارعين، كما كلف رؤساء المراكز والمدن بالتعاون مع مديرية التموين وكل الأجهزة المعنية لمتابعة انتظام عمليات توريد القمح ميدانياً، وتذليل أي عقبات تواجه المزارعين أثناء عملية التوريد.

اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين

ووجه المحافظ أيضاً وكيل وزارة التموين بالمنيا، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الجهات التي تستخدم القمح المحلي بشكل مخالف للقانون، بالتعاون مع الوحدات المحلية ومباحث التموين.

وأكد المحافظ ضرورة تفعيل قانون حظر نقل كميات القمح خارج حدود المحافظة بدون تصريح من مديرية التموين، مع مصادرة الكميات المضبوطة وتحرير محاضر للمخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية.

من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن أعمال التوريد بدأت في 15 أبريل الماضي وستستمر حتى منتصف أغسطس المقبل.

وأشار إلى أن هناك متابعة دورية لأعمال التوريد من خلال لجان مختصة، لتذليل العقبات أمام المزارعين وضمان سلامة المحصول وفقاً للقواعد والاشتراطات اللازمة.