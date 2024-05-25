نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني في محافظة المنيا.. متى تظهر؟

ينتظر الطلاب في محافظة المنيا إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني، حيث أوشكت أعمال رصد وتدقيق الدرجات على الانتهاء.

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالمنيا

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم في المنيا، المهندس حمدي مصطفى، أن النتائج ستُعلن فور الانتهاء من تصحيح جميع المواد، وأوضح أن كل مدرسة ستقوم بنشر نتائج طلابها فور الانتهاء من أعمال الرصد والتدقيق.

أعمال الرصد تسير بمنتهي الدقة

وقال وكيل وزارة التعليم في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه من المتوقع إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني في محافظة المنيا، خلال يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع الجاري، أي 27 و 28 مايو 2024، مشددا على أن أعمال الرصد تسير بمنتهى الدقة والشفافية حتى يأخذ كل طالب حقه.

وفي وقت سابق حرص محافظ المنيا، اللواء أسامة القاضي، على متابعة سير الامتحانات والتأكد من الالتزام بأعلى معايير النزاهة والشفافية في عملية التصحيح، مع اقتراب موعد إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني في محافظة المنيا، متنميا التوفيق والنجاح لجميع الطلاب في المحافظة.