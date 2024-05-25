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«التنمية المحلية» تحذر من التعديات الجديدة على الأراضي الزراعية.. اعرف العقوبة

كتب:

وائل فايز
04:49 م | السبت 25 مايو 2024
إزالة التعديات على الأرض الزراعية

إزالة التعديات على الأرض الزراعية

أصدرت عدة وحدات محلية في مختلف المحافظات، تحذيرات للمواطنين بشأن التعديات على الأرض الزراعية، وأكدوا أن من يقوم بذلك يطبق عليه قرار رئيس الوزراء بإيقاف الدعم الذي يحصل عليه المتعدي على الأرض الزراعية بالتنسيق مع الإدارة الزراعية والتموين.

تحرير محاضر بالبناء المخالف 

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه غير مقبول أي تعديات جديدة، وهناك تعليمات مشددة للمحافظات باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد المخالفين، وأي حالة تعديات تواجه على الفور بالإزالة وتحرير محضر ضد المخالف، علاوة على ما تقوم به وزارة التموين من وقف بطاقة التموين لمن يقوم بالتعديات.

تطبيق القانون للحفاظ على الرقعة الزراعية

وأضاف «قاسم» في تصريح لـ«الوطن» أن المحافظات مع الجهات المختصة تعمل على تطبيق القانون من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية من أي تآكل والحد من أي تجاوزات، والتصدي لمخالفات البناء من أجل منع ظهور أي عشوائيات مرة أخرى، والحفاظ على النسق الحضاري للعمران بالأحياء والمدن، ومن يرغب في البناء عليه اتباع الإجراءات الرسمية بالتقدم للحصول على ترخيص البناء.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.